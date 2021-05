Vaccination à Charleroi : la deuxième dose sera bien administrée aux personnes laissées sans nouvelles

Selon un infirmier à domicile, " C’est pire que les 12 travaux d’Hercule ". Comme environ 3500 professionnels de la santé, il a reçu sa première dose du vaccin Astra Zeneca au mois de mars dans un centre de vaccination provisoire mis en place au sein des hôpitaux de la région. La semaine prochaine, il doit recevoir sa deuxième dose. Mais il ignore où il doit se rendre. Et ses appels restent sans réponse.



Lors de la première vague de vaccination des professionnels de la santé, au mois de mars, les hôpitaux Notre-Dame de Grâce à Gosselies, Vésale à Montignies-le-Tilleul et Notre-Dame à Charleroi ont mis des locaux à disposition de la fédération des généralistes de Charleroi qui se chargeait de la vaccination. Aujourd’hui, ces centres provisoires n’existent plus. Pourtant, c’est maintenant que ces professionnels vaccinés avec l’Astra Zeneca doivent recevoir la deuxième dose. Mais où ? A la recherche de renseignements auprès des hôpitaux concernés, ces derniers renvoient les demandes vers l’Aviq et l’Aviq, lui, les renvoient vers les hôpitaux.



Et, en fait, il apparaît que la réponse viendra par un SMS ou un mail dans les 24 heures précédant le rendez-vous. Axelle Ronsse est la directrice du centre de vaccination de Dampremy et elle confirme : " Malheureusement, ce petit message n’arrivera que 24 heures à l’avance et donc il est possible que plusieurs personnes se posent des questions aujourd’hui concernant leur deuxième dose. En tout cas, moi, en tant que directrice du CEME, ce que je peux assurer c’est que nous on a réservé des vaccins et des plages, c’est-à-dire des horaires de vaccination pour toutes ces personnes qui ont été vaccinées dans ces trois centres."



Au jour et à l’heure dite, au CEME de Dampremy, c’est prévu. Sauf que les principaux concernés l’ignorent. La faute au système informatique qui ne permet pas l’envoi de l’information plus tôt. Alors, si vous connaissez des personnes concernées, faites passer le message.