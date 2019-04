Vacances de Pâques : le rush dans les auto-écoles

Mais comment s'occupent les jeunes pendant les vacances de Pâques? Le plus petits vont chez papy, mamy ou tata, d'autres vont en stage. Certains sont en vacances. Pour les ados, et les jeunes adultes, c'est parfois plus compliqué. Certains choisissent de mettre à profit leurs vacances de Pâques pour passer leur permis de conduire. Du coup, les auto-écoles sont prises d'assaut par les étudiants. Elles ont quasiment doublé les heures de conduites en cette période et font appel à des moniteurs supplémentaires. L'idée, pour les ados et jeunes adultes, étant d'être prêt pour passer le permis pratique au cours de l'été.

Pourtant, le constat dressé par les moniteurs et responsables d'auto-écoles est le suivant: les jeunes passent leur permis de plus en plus tard. En quelques années, la moyenne d'âge des candidats est passée de 20 à 24 ans. "Les étudiants ont tendance à attendre un peu, explique Florian Boucher, moniteur de conduite à Mons. D'abord ils terminent leur scolarité... et ils ne passent leur permis qu'au moment où ils rentrent dans la vie professionnelle".