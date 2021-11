Œuvres à reconnaître, pubs pour GSM : un blind test sur la musique classique à Mons

c'était une première en Belgique. Jeudi soir, à Mons, l'Orchestre royal de chambre de Wallonie proposait un blind test sur la musique classique. Plus de deux cents étudiants de l'UMons et des écoles de la région étaient réunis à Arsonic pour participer à ce jeu original qui consistait à identifier des œuvres classiques et leur compositeur à travers des extraits joués en live. Des questions portaient sur la pub, la variété ou les musiques ... pour gsm.

Retour sur cette soirée avec notre reportage audio: