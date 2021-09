Unique en Belgique francophone : Charleroi propose un bachelier en sciences informatiques

La rentrée universitaire approche à grands pas et la Région de Charleroi est plus concernée que jamais. L’UCLouvain lance, avec l’UNamur et dans les installations de la Helha, un bachelier unique en Fédération Wallonie Bruxelles. Une sorte de mariage entre le clavier et l’éprouvette, pour reprendre la formule de Philippe Declercq directeur de la Helha. Le clavier pour l’informatique et l’éprouvette pour la santé et les sciences du vivant. Les métiers qui associent ces deux domaines sont en plein boum et de nombreuses entreprises s’arrachent les bio-informaticiens.



Le choix de Charleroi répond à un déséquilibre. La proportion de jeunes Carolos employés dans le domaine est très importante alors que l’accès à l’enseignement universitaire dans la région est particulièrement faible. Mais proposer cette formation sur le campus de Montignies-sur-Sambre, c’est aussi une façon de se rapprocher d’entreprises qui embauchent, explique Vincent Blondel, recteur de l’UCLouvain : " Ça s’inscrit particulièrement bien dans l’environnement à Charleroi qui a été très dynamique ces dernières années et qui va encore s’amplifier dans les années à venir dans l’environnement informatique en lien avec la médecine, avec les sciences de la santé. Donc nous espérons vraiment que de nombreux étudiants vont suivre cette filière qui offre d’excellentes perspectives d’emploi. Je crois que, dans l’environnement de Charleroi, le taux d’accès aux études supérieures, et à l’université en particulier, est nettement plus faible que dans d’autres régions en Wallonie et l’UC Louvain voit comme sa responsabilité de contribuer, avec d’autres acteurs, à l’amplification de l’accès aux études supérieures dans tout l’environnement."



Charleroi est en quelque sorte devenu l’Eldorado du big data médical et il y a donc un gros intérêt à proposer cette formation au sein de l’écosystème biotech carolo. Pour être complet, sachez qu’il est toujours possible de s’inscrire à ce bachelier en passant par le site internet de l’UCLouvain.