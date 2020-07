Une vie de château à Barbençon pour 495.000 euros

Le château de Barbençon est à vendre : un petit joyau au milieu d’un magnifique écrin de verdure.

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19. "

Envie de vous offrir la vie de château ? Pourquoi pas à Barbençon puisque le château est mis en vente. "C’est un bien exceptionnel à plusieurs titres. D’abord, c’est un bâtiment historique. On le date du 11e siècle, mais le corps d’habitation date du 19e. Et puis, il y a une belle superficie habitable et un beau terrain de 5000 mètres carrés", détaille Benjamin Berthaut, journaliste à la Nouvelle Gazette Charleroi. Le prix ? "Le bien est mis en vente à 495.000 euros."

Le château a récemment été réaménagé, on y trouve notamment des chambres d’hôtes.

Retrouvez l’article et les photos dans la Nouvelle Gazette de ce vendredi.