Une société montoise se dit prête à fournir 50.000 tests rapides par jour

Les tests antigéniques pour détecter le coronavirus sont désormais autorisés, pour soulager les laboratoires et les centres de testing. Des tests beaucoup plus rapides que les tests PCR. Et certaines entreprises se disent prêtes à les fournir. Exemple avec cette société montoise, S-Promotion, qui affirme pouvoir en mettre 50.000 à disposition par jour. Le principe est très similaire aux tests réalisés à l'hôpital ou dans les centres de test. Le kit se compose d'un écouvillon pour un prélèvement nasal, mais au lieu de le faire partir en laboratoire pour être analysé, on le place dans un produit réactif, et après un quart d'heure, la solution peut être versée dans un testeur qui donne un résultat: soit "positif", soit "négatif", soit "non valide" (si le test a été mal fait).