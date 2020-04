Une société montoise met au point une caméra qui prend votre température automatiquement

L'une des recommandations pour éviter la propagation du coronavirus, chacun le sait à présent, c'est de prendre régulièrement sa température. "Si vous avez de la fièvre, restez chez vous", recommandent les autorités.

Une société montoise, Icare a eu l'idée de mettre au point des caméras thermiques, qui mesurent la température corporelle, qu'on peut installer par exemple à l'entrée d'un bâtiment.

En un mois, Icare en a vendu des centaines à des entreprises, des maisons de repos, des hôpitaux et même à une compagnie aérienne, qui compte en équiper ses avions.

"Ce sont des caméras qui au lieu de capter la lumière visible, captent le rayonnement infrarouge", explique le patron d'Icare, Fabrice Brion. "Le rayonnement infrarouge c'est ce que dégage n'importe quel corps dès que sa température est au-dessus de zéro degrés".

En réalité, cette caméra était utilisée dans l'industrie pour mesurer la température des machines; c'est un ingénieur qui a eu l'idée d'adapter le processus, et de mesurer non plus la température des machines en industrie, mais la température corporelle. Cette caméra a été installée à l'entrée des bureaux d'Icare pour que chaque collaborateur puisse savoir instantanément s'il a -ou pas- de la fièvre. "Sur l'écran vous vous voyez, mais en différentes couleurs qui expriment les différentes zones de température sur votre visage. La caméra détecte la température la plus élevée sur son champ de vision et affiche la température sur l'écran", détaille le CEO.

Plusieurs centaines vendues en un mois

En un mois, Icare a vendu plusieurs centaines de caméras. Contre une trentaine en une année complète, en 2019. L'entreprise montoise a déjà reçu des demandes de bureaux, d'hôpitaux, d'une compagnie aérienne pour équiper ses avions, de notaires, de maisons de repos etc.

Vu le succès actuel et à venir, Icare envisage sérieusement de devenir fabricant de ces caméras et pas seulement de les assembler avant leur commercialisation.

Société initialement basée à Mons, Icare dispose de plusieurs sites de production en Belgique (Gosselies, Huy, Heverlee, Kontich), ainsi qu'en Europe, aux USA, en Corée du Sud et en Australie. Cette entreprise, au développement fulgurant, emploie au total 450 personnes et engage en moyenne un ingénieur par semaine.