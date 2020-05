Une société montoise crée une machine pour décontaminer les masques FFP2

Cette société a conçu une machine qui permet de décontaminer ces masques (et donc des les réutiliser par la suite). Cette machine, baptisée "M-steryl", permet grâce à une chaleur sèche, de décontaminer 1.400 masques par jour. Il s'agit d'une invention de la société AMB Ecosteryl, une firme qui s'est déjà illustrée au cours de cette crise du coronavirus en proposant notamment une solution pour broyer et décontaminer les déchets médicaux . La Chine s'était d'ailleurs intéressée à cette technologie développée à Mons.

Frédéric de Meulemeester, directeur technique d'AMB Ecosteryl - © S. Mergen, RTBF

"Pour ce qui est du virus, explique le directeur technique d'AMB Ecosteryl, Frédéric de Meulemeester, nous savons déjà via des études faites par l'OMS entre autres, que tout objet qui serait exposé à une température de septante degrés pendant une heure ne contiendra plus de virus. Nous avons un procédé qui tourne aux alentours des cent degrés. Et en plus, pour plus de sécurité, toujours avec l'université de Liège, nous avons effectué sous sa présidence, des test d'élimination du virus".