Une société carolo met au point de nouveaux traitements osseux pour les animaux de compagnie

Il n’est pas rare que nos animaux de compagnie soient considérés comme de véritables membres de la famille. Et donc, dès qu’ils ont un petit bobo, on s’inquiète. Et on fait tout pour qu’ils aillent mieux.



Les chirurgies animales, par exemple, deviennent de plus en plus précises et techniques. Comme pour les humains. Saviez-vous ainsi que le marché de la chirurgie osseuse de l’animal de compagnie est estimé aux Etats-Unis et en Europe à deux millions d’interventions chaque année ? Environ 30 à 40% des animaux soignés nécessitent une greffe osseuse.



Alors, forte de ce constat, une société carolo implantée à Jumet va bientôt lancer son premier produit vétérinaire car il y a très peu d’offres de traitement sur le marché.



Les foyers des Belges accueillent aujourd’hui plus de trois millions de chats et de chiens. Les maîtres prennent soin d’eux et veulent même prévenir leurs éventuels bobos en souscrivant à des assurances. Enrico Bastianelli est le directeur général de la société TheraVet et il explique : "C’est un marché dynamique lié au nombre d’animaux de compagnie. Trois millions et demi pour onze millions d’habitants, ça veut dire qu’une personne sur trois plus ou moins possède en animal de compagnie. Une trentaine de pourcents des ménages ont au moins un chien ou un chat. Quand on compare les dépenses par animaux et par habitant, la Belgique se classe dans le top cinq européen."



TheraVet met au point deux produits vétérinaires : un os synthétique pour combler les défauts osseux survenus après une fracture, par exemple, et un traitement par injection pour soigner l’arthrose.



Pour Enrico Bastianelli, "La chirurgie orthopédique chez l’animal de compagnie concerne beaucoup de problèmes osseux de manière générale, que ce soient des fractures de tous types ou l’arthrose. Les demandes sont fortes car il faut savoir que l’animal de compagnie est de plus en plus sujet à l’arthrose, Particulièrement le chien, parce que le chien vit plus longtemps qu’avant et il suit souvent son maître aussi dans son évolution."



Si le traitement est encore à l’étude, l’os synthétique pourrait lui débarquer chez les professionnels de la santé dès le premier trimestre 2021.