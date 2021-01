Une séance de drive-in pour découvrir l'Athénée Royal René Magritte à Lessines

Les inscriptions pour les 1re secondaire démarrent ce lundi 1er février 2021. Une étape importante pour les familles, un choix qui se prépare soigneusement. Traditionnellement, les écoles organisent des journées portes ouvertes et des visites d’établissement mais les règles sanitaires rendent tout cela impossible cette année. Les écoles font donc preuve de créativité avec ce bel exemple à Lessines: l’Athénée Royal René Magritte a invité les enfants de 6e primaire et leurs parents à venir assister ce dimanche 31 janvier à une séance de cinéma. Pas question de s’installer dans une salle, c’est dans leur voiture, en mode drive-in que les familles regardent un film concocté par l’équipe éducative. Les enseignants y jouent leur propre rôle et font ainsi découvrir les outils pédagogiques, la façon d’enseigner, les matières, le bâtiment. Pas de dialogue avec les "visiteurs" mais des informations distillées à travers le film et ensuite dans un powerpoint commenté en direct.

Joël Godfin, Préfet des études commente en direct la présentation de l'école - © RTBF

Il fait froid, quelques moteurs tournent mais les familles écoutent avec attention la présentation de ce qui sera peut-être l’an prochain l’environnement quotidien de leur enfant. Les futurs élèves sont attentifs eux aussi, plusieurs se disent "impatients d’y être". Au-delà de l’aspect ludique du drive-in – avec le petit paquet de pop-corn pour faire plus vrai – quel avantage cette séance de cinéma présente-t-elle par rapport à une vidéo qui aurait pu être postée sur le site de l’école ? Joël Godfrin, Préfet des études est persuadé de l’attractivité de l’opération : "avec internet, on n’a pas la possibilité de savoir si les parents y vont, le principal c’est de montrer que nous existons et que nous faisons des choses extraordinaires". Vu l'enthousiasme témoigné par les visiteurs, le pari semble gagné. Pour ce qui des réponses aux questions que se posent les parents et les jeunes, il faudra attendre une rencontre plus personnalisée.