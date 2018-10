Une saison à oublier au plus vite pour les vendeurs et réparateurs de tondeuses

La chaleur et la sécheresse de l'été coûtent cher aux commerçants actifs dans le matériel et l'entretien des jardins. Leur activité est en baisse. Ils n'ont pas beaucoup vendu ni réparé de tondeuse cette année. En cause : le soleil et le manque de pluie qui ont freiné la pousse du gazon. Les pelouses étaient plus souvent brûlées que vertes. Certains professionnels ont enregistré en juillet et août jusqu'à 30% d'activité en moins dans leur atelier. C'était le cas au sein de l'atelier d'André Lété, à Lens, comme vous l'entendrez dans le reportage radio ci-dessous.