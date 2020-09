Une rentrée très attendue ce 7 septembre dans les académies de musique

Elles sont restées silencieuses pendant 6 mois: les Académies de musique reprennent du service ce lundi 7 septembre. Une rentrée des élèves en mode Covid évidemment, avec des classes réduites, et le port du masque dans certains cours. Mais une rentrée qui donne quand même le sourire aux musiciens. "Les professeurs sont vraiment impatients de reprendre les cours et de retrouver leurs élèves, explique Daniel Buron, le directeur du conservatoire de Tournai, et surtout de pouvoir pratiquer la musique".