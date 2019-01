Une rentrée particulière pour les étudiants demandeurs d'asile de l'université de Mons

Depuis l’été 2018, l’université de Mons est reconnue comme université hospitalière – au même titre que de nombreux autres établissements d’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle accueille régulièrement des demandeurs d’asile dans ses cursus. Pour certains d’entre eux, la rentrée avait lieu ce mercredi. Une rentrée particulière pour ces gens qui sont parfois déjà diplômés dans leur pays d'origine.

Autour de la table des Syriens, des Irakiens ou encore Palestiniens. La plupart viennent du centre pour demandeurs d’asile de Tournai. Pour les accueillir, l’UMons a mis en place une "cellule réfugiés". Le discours de bienvenue est prévu avec traduction en arabe.

"La seule solution pour moi vivre ici, ce sont les études"

Pour ces étudiants, la langue va vite changer. La majorité des nouveaux étudiants est effet ici pour suivre les cours de français langue étrangère. C’est le cas d’Oussama, un Tunisien qui est en Belgique depuis un peu moins d’un an. Son souhait ? Pouvoir exercer son métier d’informaticien. "Je parle déjà français, dit-il. Mais je voulais me perfectionner. La seule solution pour moi vivre ici, ce sont les études."

L’université de Mons ne se contente pas de proposer des cours de langues. Elle propose aussi d’autres pistes. "Ils peuvent participer à des cours comme étudiants libres, indique le professeur Pierre Gillis. Et si les choses se passent bien, on essaye de les inscrire dans les études qu’ils souhaitent suivre."

On doit travailler plus que les étudiants belges. Il faut assimiler la langue mais aussi comprendre le système.

Rania Aro fait partie de ces étudiants qui ont poursuivi leur cursus. Cette Syrienne est arrivée en Belgique en 2014 avec un diplôme de pharmacienne en poche. Elle est aujourd’hui doctorante à l’UMons. Mais tout n’a pas été simple pour autant. "Au début ce n’est pas facile, dit-elle. On doit travailler plus que les étudiants belges. Il faut assimiler la langue mais aussi comprendre le système. Au final, on s’accroche et ça donne des résultats."

Des résultats, la "cellule réfugiés" de l'UMons en a des bons dans son bilan. Elle a déjà soutenu un peu plus 250 demandeurs d'asile depuis 2015. Un travail salué ce mercredi par la présence de Bernard Verschueren, représentant du Haut-Commissariat aux Réfugiés de l'ONU, lors de l'accueil des nouveaux étudiants.