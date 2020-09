Une rentrée particulière et musicale pour les écoliers carolos

Des musiciens ont animé, ce mardi matin, l’arrivée à l’école des petits Carolos. Ils l’ont fait aussi à la récré et sur le temps de midi. Mais leur action ne s’arrête pas là puisque, du 1er au 4 septembre, de Roux à Couillet en passant par Monceau ou encore le centre-ville, des artistes de tous styles viendront rythmer les premiers jours d’école des jeunes étudiants.



Bien évidemment, toutes les prestations se font dans le respect des conditions sanitaires : toujours en extérieur, dans la cour ou devant les bâtiments de l’école.



L’opération est organisée par l’Eden, le centre culturel de Charleroi, la Ville, les Académies de musique et les Jeunesses Musicales locales. Pour protester contre le fait que les écoliers du secondaire ne feront plus de sorties culturelles jusqu’à nouvel ordre.



Le message des artistes est clair et destiné aux autorités compétentes : pour eux, se taire c’est cautionner et chanter c’est résister !