La crise sanitaire a compliqué le quotidien de très nombreux étudiants. Certains ont dû faire une croix sur un petit job. Ils ont du mal à joindre les deux bouts, désormais. D'autres souffrent de solitude, privés de liens avec leurs amis, leurs familles. Une initiative citoyenne vient de voir le jour. Son objectif: adoucir la fin d'année des étudiants et le blocus à venir, en leur amenant des "petits plus".

Une récolte de dons pour aider des étudiants en "corona-blocus" - © Tous droits réservés Sylvie Caudron-Mahop a passé pas mal d'années sur les bancs d'école. Les nuits d'étude, les examens…Cette Jurbisienne connaît. "Ce sont des moments difficiles, où on a besoin de soutien". Savoir que des étudiants se retrouvent seuls dans leur kot, parfois sans argent ni contact avec leurs proches, lui était devenu insupportable. "J'en ai attrapé mal au ventre, réellement: il fallait que je fasse quelque chose. J'ai eu l'idée d'organiser un mouvement citoyen, une récolte de dons". Avec quelques amies de Namur, Bruxelles, Arlon membres du collectif "Féminins plurielles", Sylvie lance un appel. "Je suis très heureuse des premiers retours. Venez voir!" Elle revient d'une toute première tournée de ramassage. "Mon coffre est plein! Je pense que les gens ont envie de donner, d'offrir un peu de chaleur humaine, de trouver du sens, à l'époque actuelle". Dans les sacs, on trouve un peu de tout. Des paquets de...3 kilos de macaroni au pannetone dans son "packaging de fête", en passant par les speculoos, le chocolat, le couscous…"On a aussi reçu des produits d'hygiène. Des paquets de mouchoirs, des shampooings...Cela peut servir aussi!"

Une récolte de dons pour aider des étudiants en "corona-blocus" - © Tous droits réservés A l'intérieur d'une caisse, Sylvie découvre deux grandes enveloppes. "A l'attention des étudiants courageux", avec un petit smiley. (On ouvre). "Hé bien ce sont des recettes, écrites à la main. Pour faire un pain facilement, de la mousse au chocolat, quelques plats qui réchauffent et sans avoir besoin de beaucoup d'ingrédients...Je trouve ça super! On offre aussi un savoir-faire!" Ces recettes, et le sac de vivres qui les accompagnait, viennent de chez Odile Genevois. "On ne peut pas laisser de côté ces étudiants. En cette période il est indispensable de se montrer solidaire! Beaucoup ont perdu leur petit job. Qui servait à payer le kot, ou à se faire de temps en temps une soirée un peu différente..Il faut les aider!"

Une récolte de dons pour aider des étudiants en "corona-blocus" - © Tous droits réservés Parmi les dons "non matériels", le collectif aimerait des propositions d'appels téléphoniques, pour prendre des nouvelles d'étudiants un peu isolés. "Je suis psychologue, et infirmière. Et je sais qu'en cette période, avec les jours qui raccourcissent très forts, il y a des risques de dépression saisonnière", poursuit Sylvie. "Le confinement renforce ce risque, car les étudiants sont très seuls, sans cours en présentiel, parfois sans famille! Ca peut leur faire du bien..."

Une récolte de dons pour aider des étudiants en "corona-blocus" - © Tous droits réservés Des contacts sont en cours avec certaines associations estudiantines, des services sociaux liés à des universités, des hautes écoles. L'objectif est de distribuer d'ici la fin du mois des colis aux étudiants dans le besoin. "Ce sera peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais ce sera une goutte d'eau tout de même". Les dons seront distribués à des étudiants de Bruxelles, de Mons, Charleroi, Namur et du Luxembourg. Plus d'infos via le collectif Féminins plurielles (présent sur Facebook).