Une première en Belgique: une culture de morilles dans la région de Mons

Dans certaines régions de France, la morille est cultivée depuis quelques années, mais chez nous, en Belgique, c'est bien une première. Et c'est dans le Hainaut que ça se passe. Des Morilles poussent pour la première fois dans un champ cultivé. Le lieu doit rester secret... tant la morille est un produit de luxe (comptez 100 euros le kilo!) mais cette culture se trouve dans la région de Mons. La morille est un champignon extrêmement difficile à cultiver: "il faut une terre spéciale, un terroir, comme on dit, détaille le cultivateur Stéphane Rosoux. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, on a essayé d'adapter la terre. C'était un projet... on espérait récolter dans les trois ans..." Et cette année, Stéphane Rosoux n'en croit pas ses yeux: des morilles poussent sur son bout de champ. "On est pris de court parce qu'effectivement, on a réussi la première année", se réjouit notre interlocuteur.