Une première à Charleroi : la piscine Helios s’équipe d’un système anti-noyade

Depuis ce lundi et jusqu’au 23 août, la piscine Helios ferme ses portes au public. La cause : un entretien biennal pour nettoyer et réparer ses installations. Mais cette fermeture est également mise à profiter pour équiper la piscine d’un système anti-noyade ultra-performant. Une première à Charleroi.

Chaque année, la piscine de 50 mètres comptabilise 175.000 entrées individuelles. Parmi elles, de nombreux élèves provenant des établissements scolaires de la Ville de Charleroi et sa périphérie. Pour éviter des accidents, la Régie communale autonome – structure juridique qui gère, entre autres, les piscines carolos - a pris l’initiative d’équiper l’Helios de ce système. "Depuis la réouverture de la piscine en 2013, nous n’avons eu que deux noyades qui n’ont pas été fatales. Mais en période scolaire, nous accueillons entre 450 et 600 élèves en même temps. Disposer d’une sécurité en plus n’est donc pas négligeable", explique Bernard Thiry, gestionnaire de l’Helios.

Une sécurité supplémentaire

Ce nouveau système n’a pas pour but de remplacer les maîtres nageurs, mais de renforcer leur contrôle. 8 caméras subaquatiques seront placées dans les grandes profondeurs, 5 caméras aériennes surveilleront les petites profondeurs. "Les images seront envoyées à un ordinateur central. Les algorithmes analyseront les mouvements des baigneurs. Dès que l’un d’eux sera immobile pendant plus de 10 secondes, une alarme sonore donnera l’alerte aux maîtres nageurs". La machine pourra toutefois être trompée si quelqu’un fait de l’apnée statique sous l’eau, ce qui sera interdit.

Ce nouveau système, fort prisé en Europe et dont le marché européen a été attribué à MGM Poséidon, a un prix : 172.000 € hors TVA, subsidiés à hauteur de 127.000 € par la Région Wallonne. Il est garanti en omnium pour 5 ans. Il sera opérationnel dès la réouverture de la piscine.