Une plateforme numérique carolo propose de vérifier l'orthographe des travaux d'étudiants

Trois jeunes Carolos proposent de corriger l’orthographe de vos travaux de fin d’études (TFE) à l’unif. La plateforme numérique "Corrige mon TFE" met en relation des étudiants et des correcteurs.



Une idée qui a séduit : les trois jeunes sont soutenus par des incubateurs d’entreprises et de projets.



Pour Thomas Keiser, un des trois responsables, ce projet s’adresse à un public ciblé mais ce dernier pourrait bientôt s’étendre : "Il s’adresse aux étudiants et aussi, dans le projet actuel, aux personnes qui souhaitent pouvoir corriger les textes. Mais c’est ouvert à tout type de document. Le ‘corrige mon TFE’a été choisi justement parce que c’était la période de remise des TFE et que cela pouvait être plus parlant pour les étudiants. Nous, ce qu’on a simplement fait, c’est avoir un lieu central où la demande vient et où on la redirige vers les personnes qualifiées. Je ne dirais pas aux étudiants fainéants mais plutôt aux étudiants qui veulent vraiment être perfectionnistes. Il faut vraiment voir ça comme de la relecture. Ils ont fait le travail, ils ont eux-mêmes travaillé l’orthographe mais disons que c’est une sécurité de faire corriger avec une deuxième relecture par quelqu’un d’autre."



Des services de traduction, des corrections de tous types et pas seulement les travaux scolaires : Le projet "Corrige mon TFE" ne demande véritablement qu’à se développer.