Une pizzeria détruite par un incendie dans le centre de Fontaine-L'Évêque

Un important incendie s’est déclaré dans la nuit de ce dimanche à lundi à Fontaine-L’Évêque. Pour une raison inconnue, le sinistre a détruit une pizzeria récemment ouverte à la chaussée de Charleroi. Une personne, qui dormait au premier étage du bâtiment, a été réveillée par des passants et a été légèrement intoxiquée par la fumée. Les pompiers ont dépêché sur les lieux avec un camion-citerne, une autopompe et une échelle.



Un expert va être désigné pour déterminer les causes du sinistre.