Une (petite) mobilisation des étudiants du supérieur à Mons pour renforcer les actions climat des élèves du secondaire

ils ont fini leurs examens, ils veulent appuyer et même renforcer l'action des élèves pour défendre le climat et attirer l'attention des politiques pour qu'ils bougent plus rapidement, les étudiants du supérieur avaient appelé à la mobilisation ce midi sur le campus de l'UMons. L'objectif est le même que celui des élèves qui manifestent depuis plusieurs semaines: que le monde politique agisse. Un groupe d'étudiants du supérieur s'est créé en un mouvement "Students for Climate", mouvement qui met en avant plusieurs propositions, plusieurs revendications comme celle d'avoir une politique climatique ambitieuse, en tout cas plus ambitieuse que celle mise en oeuvre aujourd'hui. Qu'il n'y ait aussi qu'un seul ministre en charge des questions climatiques, qu'on n'oublie pas le social non plus dans ce débat lié aux enjeux climatiques. A Mons, l'appel à un rassemblement n'a été lancé qu'il y a quelques jours et il faudra sans doute attendre un peu pour voir gonfler les troupes. Ils n'étaient qu'une cinquantaine ce jeudi. Mais les étudiants ne comptent pas en rester là. ils ont déjà programmé une nouvelle manifestation jeudi prochain dans les rues de la Cité du Doudou.