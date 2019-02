Une petite maison d'édition de Quaregnon présente à la Foire du Livre de Bruxelles

Elle s'est lancée dans l'édition en 2015. Elle est passionnée de littérature, d'écriture et c'est donc tout naturellement que Nathalie Marcon a franchi le pas il y a un peu plus de trois ans. Sa maison d'édition "Poussière de Lune" sera pour la première fois présente à la Foire du Livre qui ouvre au public ce jeudi 14 février sur le site de Tour et Taxis. "C'est un rêve évidemment pour tous les auteurs" nous explique Nathalie Marcon, "même si pour une maison d'édition comme la nôtre, c'est un investissement, mille euros pour une petite table d'un peu plus de 2 mètres de long, avec juste une petite pancarte A4 avec le nom Poussière de Lune, pas question de mettre notre grande banderole. Nous serons installés Côté Jardin avec d'autres petits éditeurs mais on sait qu'il y a du passage."