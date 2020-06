Une personne tuée par balle dans une maison du centre-ville de Tournai

Une personne a été tuée par balle dans une maison du centre-ville de Tournai. Les faits se sont déroulés jeudi vers 20h30 à la rue de l’Arbalète, dans le Bas-Quartier.

On ignore les circonstances exactes de ce meurtre. Jeudi soir, le ou les auteurs n’avaient pas été interpellés, et on n’avait pas encore identifié la victime. Un juge d’instruction et le laboratoire de la police judiciaire étaient attendus sur place.

Selon la presse régionale, il pourrait s’agir d’un règlement de compte dans le milieu de la drogue.