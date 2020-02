Une personne décède dans un cachot de la police de Charleroi

Selon David Quinaux, le porte-parole de la police de Charleroi, une personne interpellée dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants a été retrouvée morte dans le cachot de sécurisation de la police de la Ville.



L’ homme, un quinquagénaire dont l’identité n'a pas été communiquée, avait été arrêté quelques heures plus tôt par des policiers enquêtant dans une affaire de trafic de drogues dures.



Comme le prévoit la loi dans ce cas de figure, une autopsie a été diligentée par les services du Procureur du Roi afin de déterminer les causes exactes du décès.



Selon toute vraisemblance, l’individu aurait ingéré, au moment de son interpellation, une quantité importante de produit stupéfiant : une "boulette" qui aurait malheureusement conduit à une overdose accidentelle. L’homme était retenu au cachot en attente d’audition et de complément d’enquête.