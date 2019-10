Une personne arrêtée dans l'affaire des deux Roumains tués à Forchies-la-Marche

Le parquet de Charleroi a confirmé, ce vendredi, qu'un homme a été arrêté et placé sous mandat d'arrêt dans le cadre de la mort de deux personnes, d'origine roumaine, en août dernier. Les corps des deux victimes ont été retrouvés le 29 août dernier à Forchies-la-Marche (Fontaine-l'Eveque). Les deux personnes étaient nées en 1971 et en 1974.



Un policier de la zone de police des Trieux avait repéré en cours de journée le véhicule des deux victimes, garé en bord de route. Il allait quelques heures plus tard pouvoir faire le lien entre ce véhicule et un avis de disparition recueilli par la police de Bruxelles. Lancé par la fille d'une des victimes, cet avis faisait état d'un départ avec l'objectif d'une partie de pêche dans un étang de la région de Charleroi. Censées revenir le mercredi, les deux victimes n'étaient toutefois pas réapparues.



Les corps sans vie des deux frères ont été découverts aux abords d'un étang. Les deux personnes ont chacune été tuées d'une balle, indiquait le parquet de Charleroi.



Suite à l'enquête confiée à la police judiciaire fédérale, si le parquet de Charleroi confirme bien qu'un suspect a été arrêté et placé sous mandat d'arrêt, aucune autre information n'a été donnée sur cette affaire.