Une partie du petit ring de Charleroi fermée ce weekend

Cette fermeture sera effective à partir de ce samedi 28 avril à 20h30 jusqu’au lundi 30 avril à 05h30 au plus tard. Pendant cette période, le Ring sera fermé de la sortie " Villette ", jusqu’à l’accès " Porte de France " qui sera ouvert (voir plan ci-dessous).

Une partie du ring R9 de Charleroi fermée ces samedi 28 et dimanche 29 avril 2018 - © Sofico

L’ensemble du trafic devra donc quitter le R9 par la sortie " Villette ". Une déviation sera mise en place via la Rue de la Villette, le Pont Saint-Roch et la Rue de l’Ecluse pour les usagers souhaitant regagner le Ring depuis la Chaussée de Philippeville (Porte de la Neuville).

La sortie Ville Basse sera également fermée. Une déviation locale sera mise en place par le Pont Olof Palm.

Cette fermeture permettra de placer un portique nécessaire pour continuer le travail de remise en peinture de la charpente métallique du R9. Cette structure permettra de travailler au-dessus des voies de chemin de fer en garantissant la sécurité des travailleurs, du rail et de ses usagers, ainsi que de minimiser les coupures de voies nécessaires.

Avec une longueur de plus 16 mètres et un poids de plus de 100 tonnes, ce portique permettra de couvrir une zone de travail de 15 mètres.