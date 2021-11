Une maison de repos en quarantaine à Tournai

Une maison de retraite du CPAS en quarantaine à Tournai suite à deux cas de covid détectés. "À l’Ombre du Temps", située à Kain, précisément, suspend les visites. Plus de coiffeur, ni de pédicure non médicale pour les résidents. Toutes les personnes âgées et les membres du personnel seront testés ce vendredi 5 novembre. La quarantaine est donc de mise jusqu’au 16 novembre, sauf si elle peut être levée à la suite d’un nouveau testing général qui sera organisé vendredi prochain. Des visites pourraient toutefois être accordées pour des patients en fin de vie ou en grande détresse psychologique.