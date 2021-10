Une maison de repos de Tournai doit fermer suite à des maltraitances

Les autorités wallonnes font fermer une maison de repos à Tournai : "Senior référence", qui s’appelait avant "le domaine du centenaire", située à la chaussée de Douai a jusqu’au 12 novembre pour fermer ses portes. Le Courrier de l’Escaut, qui a manifestement pris connaissance du rapport de l’AViQ, pointe des faits assez graves pour expliquer la décision de la Région Wallonne : du chauffage qui ne fonctionne pas, des personnes âgées qui restent toute la nuit dans leur couche souillée, des douches minutées, des médicaments pas toujours correctement administrés. La liste des charges est encore longue : du personnel censé être présent mais "occupé à carreler un bâtiment situé quelques kilomètres plus loin". Le rapport pointe aussi des punitions infligées aux résidents, des privations de nourriture. Au point que certains résidents étaient amenés "à en voler dans les armoires de la résidence". Le rapport est accablant en termes de dignité humaine.

Des manquements constatés il y a plus de 10 ans

Mais ce qui est le plus alarmant, c’est que les dysfonctionnements ne datent pas d’hier. Certains sont pointés depuis 2010 dans ce home. Cela fait donc plus de 10 ans qu’on sait donc qu’il y a des choses qui ne vont pas. Le bourgmestre de Tournai Paul-Olivier Delannois (PS) explique : "c’est difficile pour moi de juger parce que ce n’est pas moi qui prends cette décision-là mais je ne fuis pas non plus cette responsabilité parce que je peux vous garantir que depuis ce temps-là, j’ai parfois envoyé sans le faire savoir des assistantes sociales pour se rendre compte de certaines choses et dès lors qu’il y avait quelque chose, j’en informais systématiquement l’AViQ".

Ce n’est pas facile de faire fermer une maison de repos

Le bourgmestre de Tournai suppose par ailleurs que la région a été contrainte de ficeler un dossier en béton pour se préparer à un éventuel recours en justice "Ce n’est pas facile de faire fermer une maison de repos", ajoute Paul-Olivier Delannois. Le recours introduit au conseil d’État par le propriétaire a échoué. Senior Référence à Tournai a donc maintenant un mois pour fermer. Endéans ce délai, les résidents devront être relogés dans d’autres homes, avec l’aide des autorités tournaisiennes. Un suivi sociopsychologique leur sera proposé.