Une immersion en Italie à Saint-Symphorien

Chaque semaine, la Dernière Heure Mons emmène ses lecteurs à la découverte des plus belles terrasses de la région. Cette semaine, la journaliste Emeline Berlier vous fait découvrir la Bella Venezia à Saint-Symphorien. Une adresse qui a profité du confinement pour se refaire une beauté.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Cet été la DH Mons fait découvrir à ses lecteurs une terrasse sympa de la région, un portrait de restaurateur. Ce mercredi direction Saint-Symphorien avec la Bella Venezia. "C’est une adresse qui permet une véritable immersion en Italie. D’abord grâce à la carte qui est renouvelée tous les mois. On y trouve le meilleur de l’Italie dans la plus pure tradition. Les produits viennent directement d’Italie", détaille Emeline Berlier, journaliste à la DH Mons. "C’est une cuisine découverte. On ne s’y rend pas pour manger un spaghetti bolognaise, cela va plus loin."

L’établissement a profité du confinement pour refaire totalement sa terrasse. "Elle peut accueillir 60 couverts. Là encore on est dans la tradition italienne avec des oliviers, des citronniers, du mobilier choisi avec soin. Le cadre est chaleureux et typique."

