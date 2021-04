Une grande roue permettra bientôt d'admirer les lacs de l'Eau d'Heure d'une autre manière

Le site des barrages de l’Eau d’Heure va accueillir une nouvelle attraction dans les prochaines semaines. Une grande roue, du type de celles qui animent les grandes foires européennes, devrait être installée sur le site de la Plate Taille. Il s’agit de l’ancienne grande roue du port de Marseille qui culmine à 55 mètres au-dessus du sol et qui dispose d’une quarantaine de nacelles. Cette attraction permettant de prendre de la hauteur est attendue pour le 8 mai prochain.



Jean Francois Baelden, qui exploite déjà le bateau amphibie Crocodile Rouge, est impliqué directement dans ce projet. Et il en parle avec beaucoup d’enthousiasme : "C’est René Bufkens, le forain Bruxellois, qui a cinq roues qui dorment dans ses hangars. Et donc celle que nous allons avoir est celle qui était dressée à Marseille. Elle va être installée sur le parking de la Plate-Taille qui se trouve près de l’eau dans la deuxième partie parce que c’est la partie la plus large et qui va convenir parfaitement à ce projet. Avec un permis afin que la grande roue puisse être là à demeure. Et donc ça veut dire que ça va entraîner un développement d’autres activités, un développement tout au long de l’année. C’est l’objectif de l’ensemble des parties des lacs de l’Eau d’Heure. C’est fantastique pour l’ensemble de la région parce que je pense que c’est quelque chose qui va attirer tout un public et qui va vraiment se répercuter sur tout le monde. Et c’est vraiment ça qu’on recherche."



L’idée est aussi d’organiser des marchés artisanaux et un marché de Noël au pied de cette grande roue dès que les conditions sanitaires restrictives imposées par la covid-19 le permettront bien sûr.