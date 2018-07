Une fouine dans le grenier: de quoi perturber le sommeil des nuits estivales et chaudes

Des gens ne ferment plus l'oeil de la nuit à cause de bruits dans leur grenier. Et c'est souvent une fouine qui les dérange. C'est le cas dans cette habitation à Herchies, dans l’entité de Jurbise, où Rémy, onze ans, dort très mal : "Je ne sais pas dormir. Je me réveille toutes les nuits à quatre heures du matin et j’entends cette fouine qui gratte au plafond. Et je suis obligé de changer de chambre." Outre le bruit, cet animal nuisible peut provoquer de gros dégâts, notamment en détruisant l'isolation.

Piégeage interdit

Chez nous, le piégeage est interdit. Par contre, la capture de la fouine est autorisée mais elle s’avère inefficace. Reste donc la technique spécialisée d’Emmanuel Lecocq. Avec deux appels reçus chaque jour, Emmanuel Lecocq croule sous les demandes. Ce liégeois arpente toute la Wallonie. Il est expert en éloignement et il se rend au domicile de ses clients pour trouver l’endroit par lequel la fouine rentre dans les combles des maisons : " Je me mets toujours à la place du nuisible à traquer. Donc, d’abord, je cherche la présence d’excréments, d’odeurs, de traces et de dégâts. Quand on a tous ces facteurs-là, on a déterminé par où la fouine rentre. J’ai planché sur ce problème-là pendant des années et j’ai trouvé, après bien des déboires, j’ai trouvé la solution et donc c’est un peu ma fierté. Donc c’est top secret."

Le spécialiste propose alors aux clients de mettre en place un dispositif afin d'éloigner la fouine. Mais attention au prix : pour cette maison, cela coûtera environ 1.000 euros. La somme à débourser pour des nuits à nouveau tranquilles.