Une formation pour devenir guide touristique à Mons

Mons cherche de nouveaux guides touristiques. L'office du Tourisme, "Visit Mons" organise donc une formation de base en novembre prochain. Mais que font exactement les guides touristiques et quels sont les profils recherchés?

En réalité, ces guides, on les croise souvent, entourés de touristes attentifs, dans le coeur historique de Mons.

L'histoire de la ville, le patrimoine, les anecdotes, les petits coins secrets... ils pimentent leur récit pour faire passer un moment sympathique aux visiteurs.

Pour devenir guide, il faut suivre une formation et passer un examen. Les cours organisés s'adressent à tous, avec une préférence pour les historiens et historiens de l'art. Mais en plus du français, il faut être capable de guider dans une deuxième langue au moins.

Pour la plupart de guides il s'agit d'une activité complémentaire, ce qui explique la nécessité de disposer d'une équipe importante. "Visit Mons" compte actuellement 113 guides.

Les inscriptions à cette nouvelle formation de guides se font avant le 4 novembre.

Toutes les informations pratiques se trouvent sur le site de la ville de Mons.