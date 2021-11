Une formation de self-défense pour seniors à Charleroi pour lutter contre le sentiment d'insécurité

Vaincre sa peur et le sentiment d’insécurité ? Tel est l'enjeu de la nouvelle formation de self-défense carolo, dont la première séance s’est tenue ce mercredi. Sa particularité ? La formation s’adresse exclusivement aux seniors.

Chaque mercredi durant cinq semaines, les instructeurs Raimondo Scifo et Saphir Essiaf (Saphboxing) proposent donc aux aînés qui le souhaitent de développer diverses aptitudes : "Le but n’est évidemment pas de former des sportifs ou des champions de la self-défense. Notre objectif est plutôt de leur donner confiance en eux et de leur donner quelques outils qui pourraient leur servir en cas d'agression", développe Raimondo, spécialiste des arts martiaux.

La formation est gratuite et s’inscrit dans le cadre d’un plan de prévention plus large. C'est la cellule Fancoaching qui coordonne le projet. Celle-ci dépend de la Ville de Charleroi et des subsides du SPF Intérieur dans le cadre du Plan Stratégique de Prévention et de Sécurité. D’autres formations du même type sont prévues l'année prochaine.

Le sentiment d’insécurité dans les villes wallonnes est un sujet qui a refait surface dans l’actualité ces derniers jours. Lundi dernier, une marche blanche s’est déroulée à Namur pour dénoncer "une insécurité permanente". Quelques jours plus tôt, Denis Ducarme (MR), fraîchement introduit au Pays Noir, avait déclaré à nos confrères de la Dernière Heure que Charleroi était "aussi dangereuse que les quartiers nord de Marseille." En attendant des changements structurels, ces quelques aînés décident donc d’apprendre à se défendre !