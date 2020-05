Une fabrique illicite de cigarettes découverte à Chapelle-lez-Herlaimont

Un important site de production illicite de cigarettes a été découvert, ce vendredi 8 Mai 2020, à Chapelle-lez-Herlaimont. Le démantèlement de cette usine clandestine a été permis grâce à une bonne collaboration entre la zone de Police de Mariemont, les services de l’Auditorat du travail (Contrôle des Lois Sociales) et ceux des services de Recherche de la Douane de Mons.



La fabrique illicite était dissimulée derrière un imposant mur de vêtements. D’importantes quantités de marchandises et de machines servant à la production ont pu être saisies. Deux personnes ont été interpellées sur place.



Le démantèlement de fabriques illicites se multiplie ces dernières années en Belgique : d’une unité en 2017, on est passé à trois en 2018 et à quatre en 2019. Pour l’année 2020, trois démantèlements ont déjà été effectués. Ce type de fraude se développe par ailleurs dans toute l’Union européenne où 47 fabriques ont été découvertes en 2018 et 51 en 2019.



L’année 2020 s’annonce record pour les services douaniers belges puisque plus de 300 millions de cigarettes ont déjà pu être saisies contre environ 196 et 110 millions en 2019 et 2018. En cette période difficile marquée par la crise du coronavirus, la Douane se dit fière de poursuivre son rôle essentiel en veillant à la protection économique et sanitaire de l’Union européenne et de sa population.