Une expérience gastronomique innovante à vivre en mars aux lacs de l’Eau d’Heure

Un hôtel dont le restaurant est fermé et des restaurateurs qui n’accueillent plus de clients depuis des mois : les deux secteurs souffrent des mesures restrictives dues à la pandémie Covid-19. Alors, aux Lacs de l’Eau d’Heure, un hôtel et trois chefs étoilés s’associent. Pendant trois samedis, durant le mois de mars, on pourra réserver une chambre et profiter de celle-ci pour apprécier un menu quatre services concocté par un chef étoilé de la région.



"Se réinventer". C’est une expression adoptée par tous les secteurs impactés par la crise sanitaire. Une nuit à l’hôtel, assortie d’un menu étoilé à déguster dans la chambre, c’est une manière de se réinventer. Ludovic Coudyzer est responsable commercial au Golden Lake Village des Lacs de l’Eau d’Heure : "Je suis certain qu’on a un intérêt commun au niveau de se diffuser notre clientèle respective et je suis certain que des gens qui logeront au Golden Lakes iront de nouveau manger un bon repas gastronomique chez l’un des chefs étoilés. Et à l’inverse, des gens qui seront venus grâce aux chefs vont peut-être revenir en famille louer une de nos villas pendant l’été avec leur famille également."



Trois chefs étoilés sont partenaires du projet : Luc Broutard, chef du Comptoir de Marie à Mons, Raphaël Adam, chef du restaurant L’essentiel à Temploux et Vincent Gardinal. Ce dernier est le chef du Prieuré Saint-Géry situé à quelques kilomètres de là et il trouve l’initiative excellente : "Les gens ont envie aussi de se faire plaisir. Et ce concept il est bien. Manger comme ça à deux en amoureux dans sa chambre, c’est tout ce que les gens peuvent faire en fait. Pour aller un petit peu au restaurant. Tout ce projet est d’abord innovant et amusant."



L’initiative est évidemment une opération marketing liée à la crise actuelle. Mais si c’est un succès, l’idée pourrait être reconduite quand la crise sera derrière nous.