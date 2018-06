Une entreprise tournaisienne victime d'un usurpateur sur Google

C'est presque un réflexe. Vous cherchez un chauffagiste, vous tapez son nom dans Google et vous vous fiez aux premiers résultats fournis par le moteur de recherche. Mais attention, il y a parfois un piège !

Plusieurs clients de l'entreprise tournaisienne Nico Chauffage en ont fait les frais. En cherchant cette entreprise dans le moteur de recherche, ils sont tombés sur le lien d'une autre société utilisant le même nom. Mieux référencée, la "fausse société Nico Chauffage" arrivait avant la vraie dans les résultats Google. Une tactique qui a permis aux usurpateurs de détourner plusieurs clients.

"900€ pour l'entretien d'une chaudière"

A la clef : un travail bâclé et des factures exorbitantes. "A notre connaissance, neuf personnes ont été prises au piège, commente Nicolas Delencre, patron de la société Nico Chauffage (la vraie). Mais il y a à côté de ça toutes les autres personnes qui sont toujours persuadées d'avoir eu affaire à nous et qui ne se sont pas signalées."

Selon Nicolas Delencre, l'usurpateur a réclamé 900€ pour un entretien de chaudière. "Nos clients se font avoir et, en plus, c'est l'image et la réputation de notre société qui en pâtit."

La plainte n'a rien donné

Déjà victime d'un procédé similaire en 2015, l'entrepreneur avait déposé plainte. Plainte qui n'avait toutefois débouché sur rien. "Ces gens font appel à des sous-traitants qui agissent pour eux sur le terrain. Ils sont difficiles à retrouver. En outre, on m'a dit qu'utiliser le nom d'une autre société dans le référencement Google n'était pas illégal."

L'entreprise tournaisienne n'est pas la seule à être victime de pareils agissements. Même si le nom de sa société n'est aujourd'hui plus usurpée, le patron de Nico Chauffage appelle les clients à la vigilance. Sur un moteur de recherche, il ne faut pas forcément se fier au premier résultat, et bien analyser les sites pour éviter de se faire gruger.