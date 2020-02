Une entreprise de Fleurus mise à l'honneur par Cap 48

Cap 48 vient de désigner ses deux entreprises citoyennes pour 2020. Et parmi les lauréates, il y a la société hennuyère Sobeltax Rental qui est récompensée pour l’intégration remarquable de personnes handicapées dans son personnel.



Sobeltax Rental est une société familiale de location de véhicules. Elle est basée à Fleurus et près de la moitié des 30 membres du personnel est en situation de handicap car l’entreprise a misé sur l’inclusion. Cette dynamique d’intégration satisfait tout le monde. Certains services externalisés ont même été repris en interne.



Valérie Minne est la responsable du personnel et explique : "Donc on avait une collaboration avec des ETA (ndlr : entreprises de travail adapté) locales et on s’est dit pourquoi pas l’intégrer nous-même directement chez Sobeltax. Et donc on a commencé par un job puis deux et nous en sommes aujourd’hui à treize. Et cela nous convient très bien. Je souhaite à toutes les entreprises d’au moins vivre ça une fois dans leur vie et d’engager quelqu’un de différent. Ce sont vraiment des gens qui apportent une plus-value et elles ne sont pas moindres vraiment. Faites de même, c’est vraiment magnifique pour tout le monde."



Handicapé du dos, Pierre a été licencié par son ancien employeur mais, il y a un peu plus de deux ans, Sobeltax l’a accueilli. Depuis, il a obtenu un CDI, contrat à durée indéterminée, et est même devenu responsable de la communication : "Ici il faut savoir que c’est une grande famille. Les employés le ressentent tout de suite. On sent qu’on a sa place. On nous donne des responsabilités puis ces responsabilités vous mettent en confiance. Et la vie suit son cours et vous intégrez votre emploi comme tout le monde. Voilà."



Alors, la moitié du personnel en situation de handicap, c’est un peu plus de suivi administratif et un peu plus d’encadrement. Mais c’est surtout une expérience humaine enrichissante pour tout le monde et un exemple à suivre.