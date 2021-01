Une dizaine de victimes se sont manifestées dans le cadre de l'arnaque au club de boxe d'Enghien

Des victimes continuent à se manifester dans le cadre d'une importante affaire d'escroquerie à Enghien. L'affaire prend son point de départ dans un club de boxe en 2017: un membre du club a réussi à extorquer des sommes importantes à de nombreuses victimes. A l'heure actuelle, une dizaine de victimes se sont signalées, selon le parquet.

L'homme les persuadait de lui confier leurs économies, sous des motifs divers. Il leur promettait des placements, ou d'autres petits arrangements. Mais ses victimes ne revoyaient jamais leur mise. Le préjudice total se monterait à plusieurs centaines de milliers d'euros. L'individu a été inculpé d'abus de confiance, arrêté et emprisonné. Vendredi dernier, la chambre du conseil a décidé de le libérer sous conditions mais le parquet a fait appel. Il reste donc en prison. Selon le parquet de Tournai, l'instruction n'en est qu'à ses débuts. L'escroc présumé risque jusqu'à 5 ans de prison pour abus de confiance et une amende pouvant se monter à plus de 4.000 euros, en plus de la confiscation de l'argent détourné.