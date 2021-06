Une des anciennes passerelles de Carsid tombe sur le chemin de halage et la Sambre à Marchienne-au-Pont

Un ennui technique est survenu ce dimanche soir lors des opérations de démantèlement des passerelles du site Carsid au-dessus de la Sambre du côté de Marchienne-au-Pont. Une grue a commencé à démonter une vieille structure métallique lorsqu’un câble a lâché. Du coup l’ensemble massif, composé de conduites et de tuyaux en métal, s’est posé en partie sur le chemin de halage. Il n’y a pas eu de blessé au cours de la manœuvre mais bien de quoi retarder les travaux qui vont donc bloquer la navigation plus longtemps que prévu.



Normalement, mardi après-midi, tout devait rentrer dans l’ordre mais cet incident remet les délais en question et, surtout, empêche toute circulation pour les vélos et les péniches entre Charleroi et Marchienne-au-Pont.