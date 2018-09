Une déficiente mentale séquestrée et violée pendant trois semaines à Aiseau-Presles

Une jeune femme d'origine africaine âgée de 19 ans et souffrant d'un handicap mental a été séquestrée par un couple d'Aiseau-Presles entre la mi-juillet et le début du mois d'août. Elle aurait également été violée à l'aide d'une multitude d'objets. Les deux suspects ont été placés sous mandat d'arrêt pour séquestration et viol.

Les faits se sont produits dans le courant de l'été mais n'ont été révélés à la justice que cette semaine, indique le parquet de Charleroi. La victime, dont la mère était partie en vacances, est restée sous l'emprise du couple durant trois semaines.

Les auteurs, habitant le voisinage, ont semble-t-il profité de son handicap mental pour la maintenir au sein de leur domicile. Régulièrement, elle subissait des viols à l'aide de divers objets et ustensiles de ménage. Selon les déclarations de la jeune femme, le couple lui sautait également sur le dos et il semble qu'elle dormait également au pied de leur lit.

Au retour de sa mère, avec qui elle avait régulièrement des contacts téléphoniques sans manifester de problème particulier, la victime a regagné son domicile et expliqué les faits. Les autorités ont procédé à une analyse de crédibilité avant d'interpeller le couple.

Mercredi, Damien W. et Kimberley H. ont été présentés au juge d'instruction qui les a placés sous mandat d'arrêt pour séquestration et viols, avec les circonstances aggravantes de vulnérabilité et de traitements inhumains. La circonstance raciale a également été retenue.

Le couple nie partiellement les faits.