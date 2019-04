Une consultation citoyenne pour connaître l'avenir de La Louvière à l'horizon 2040

A La Louvière, les autorités lancent une grande consultation des habitants pour connaître leurs envies et leurs besoins pour les années à venir. A quoi devra ressembler La Louvière en 2040 ? C'est la question qui leur sera posée.



Quelles sont les grandes orientations qu'il faut prendre aujourd'hui pour construire la ville de demain ? C'est le sens de cette enquête citoyenne. Les étudiants, les pensionnés, les actifs, les demandeurs d'emploi: chacun peut donner son avis et livrer sa vision sur ce projet de ville. Que ce soit en terme de logements, de développement économique, urbanistique, culturel ou sportif.

Pour Jacques Gobert (PS), le bourgmestre, l'invitation lancée aux Louviérois est claire : "Ils pourront venir exprimer ce qu'ils attendent, leur vision de la ville dans toute sa diversité, dans tous les villages et pour l'ensemble de la population. Nous voulons savoir ce que pensent nos citoyens et comment ils imaginent leur ville à l'horizon 2040."

Pour le bon déroulement de cette consultation, deux ateliers citoyens seront organisés le 30 avril et le 11 mai. Si on ne peut pas y participer, on peut télécharger l'application gratuite Fluicity pour partager ses idées ou suggestions. Ensuite, les avis seront compilés et traduits dans un plan d'actions.

Jacques Gobert précise encore : "Il y aura un guide communal d'urbanisme qui va traduire en terme de règlement ce qu'il résultera de la vision de la ville à l'horizon 2040. Donc, on va se doter de moyens qui ont force de loi pour imposer la vision qui aura été concertée avec l'ensemble de la population louviéroise."



Toutes les infos sur les ateliers et sur l'application Fluicity se trouvent sur le site internet de la cité des Loups.