Une conseillère du CPAS d'Ath soutient Jürgen Conings sur Facebook, le bourgmestre réagit

"Nous sommes tous Jürgen et nous le soutenons à 1000%". La publication partagée sur le compte Facebook personnel d’une conseillère du CPAS d’Ath crée la polémique. Perrine Laine, membre de la Liste Athoise, affiche son soutien au terroriste d’extrême droite en cavale à travers plusieurs messages. Une attitude qui a fait réagir le bourgmestre d’Ath Bruno Lefebvre (PS).

"Je ne peux laisser un mandataire public et politique qui fait partie d’un parti démocratique avoir ce genre de comportement et de propos. Quand on décide de faire de la politique il faut en accepter les responsabilités et avoir un devoir de retenue !", écrit Bruno Lefebvre dans un communiqué. Pas de demande de démission mais Bruno Lefebvre dit avoir interpellé la cheffe de file de la Liste Athoise.

Pascale Nouls qui emmène le groupe d’opposition Liste Athoise a donc réagi. Dans la presse régionale, elle condamne elle aussi les propos de sa conseillère, précisant au passage qu’ils ne reflètent pas la position de son groupe. Elle déplore par ailleurs que le bourgmestre politise l’affaire pour "noircir" la réputation de son groupe politique.