Une cinquantaine de demandeurs d'asile arrivent au "Refuge" à Mouscron

L'arrivée d'une cinquantaine de demandeurs d'asile est prévue pour ce jeudi ou ce vendredi au Refuge à Mouscron. Les derniers contrôles des pompiers au niveau de la sécurité du bâtiment ont été positifs. Un premier groupe composé de familles était annoncé pour mercredi soir mais leur déplacement a finalement été annulé. Les demandeurs d'asile devraient être 250 au total à Mouscron. Une quarantaine de personnes ont été engagées par Fedasil pour les encadrer au mieux. Entre 2015 et 2016 et pendant une année, des demandeurs d'asile avaient déjà été hébergés au Refuge de Mouscron avec le soutien aussi de centaines de bénévoles.

Comme tous les centres de Fedasil, le centre ouvert de Mouscron offrira l’accueil, le couvert, un accompagnement social et une aide médicale aux demandeurs d’asile pendant l’examen de leur demande de protection internationale.