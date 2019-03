Une centaine de Cominois se mobilisent contre l'expulsion de Marick

Une centaine de Cominois ont formé une chaîne humaine sur la place Sainte-Anne samedi. Une chaîne humaine pour soutenir Marick Biokou. Ce Béninois qui vit depuis 13 ans en Belgique est aujourd’hui menacé d’expulsion.

Une décision que son entourage et ses soutiens ne comprennent pas, tant le jeune homme est intégré dans la vie locale cominoise "Marick n’a jamais eu de problème en Belgique, il a tout fait pour rester en décrochant deux diplômes en informatique et électricité, c’est incompréhensible", explique Béa Marsac, sa maman d’accueil. "Il est Cominois, il joue dans un groupe de musique et il a même été Mister Comines en 2013."

La famille, les amis et les sympathisants espèrent que la mobilisation cominoise permettra une régularisation de la situation de Marick. Ils gardent l'espoir de faire changer d’avis Maggie De Block, la ministre en charge de l'Asile et la Migration.