Une centaine d'écoles wallonnes labellisées "Ecole plus propre"

Des cours de récré qui brillent, sans le moindre papier de bonbon à l’horizon. Une centaine d’écoles wallonnes ont reçu ce jeudi le label "Ecole plus propre". Elles sont récompensées pour leurs efforts en matière de propreté et de gestion des déchets. C’est la première année que ce label est décerné. Une initiative des asbl Be WaPP et Fost Plus qui agissent pour la propreté et le tri des déchets en Wallonie.

Parmi les établissements lauréats, l’école communale de Brugelette, dans le Hainaut. Chaque jour pendant un quart d’heure, trois élèves y forment une équipe propreté pour quadriller la cour de récréation.

L’initiative porte ses fruits, ici il n’y a presque plus aucun déchet par terre : "C’est vraiment grâce à ces ramassages, nous dit Amadou, élève de 4e primaire. Car avant on trouvait plein de déchets, comme des canettes par exemple… "