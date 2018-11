Une carotte cultivée à Estinnes-au-Val vient de recevoir un coq de cristal wallon

Thomas Legat est agriculteur à Estinnes et il vient de remporter un coq de cristal au concours de l'Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité, l’APAQ-W. La récompense a pour but de mettre en évidence des producteurs artisanaux respectueux de l'environnement.

Le coq de la ferme est donc en cristal ici et il trône fièrement sur la cheminée de Thomas Legat, son nouveau propriétaire : "Je suis fier. C’est aussi une reconnaissance par rapport au travail. Ca prouve qu’on produit des légumes de qualité. Je suis un producteur de carottes de pleine terre. On est sur un sol un peu plus crayeux et le calcium a tendance à apporter un peu plus de sucre. Donc je pense qu’il y a aussi le côté terroir qui fait que la carotte est peut-être meilleure que dans d’autres régions."

Selon Thomas Legat encore, les clients devront toutefois encore attendre un peu avant de grignoter cette carotte cultivée sur 20 ares à Estinnes-au-Val : "Malheureusement, elles sont encore aux champs. Vu la sécheresse de cette année-ci qu’on a rencontré au printemps et fin de saison, on préfère les laisser le plus longtemps possible, avant les premières gelées, en pleine terre pour qu’elles puissent encore profiter encore un peu de l’humidité et qu’elles puissent encore grossir un peu."

Thomas Legat pratique la culture raisonnée pour l'ensemble des légumes qu'il produit. Il ne vend qu'aux particuliers, à la ferme. Ses clients les plus fidèles lui ont trouvé un nouveau surnom qu’il accepte avec beaucoup d’humour : "le roi de la carotte".