Une campagne choc contre les canettes dans les champs

La Fédération Wallonne de l’Agriculture et d'autres acteurs du secteur ont lancé une campagne de sensibilisation sur les dangers que représentent les canettes sur les bovins. A coups de grandes bâches installées le long des routes wallonnes, ils espèrent dissuader les promeneurs et automobilistes de jeter leurs cannettes dans les champs. Sur ces affiches, on peut voir une vache en sang mordre dans une cannette. Marc Vandenberghe est agriculteur à Estaimpuis. Il a déjà perdu une vache à cause de ces débris et a décidé d'installer une bâche devant sa prairie: "on a perdu une bête l'an dernier (...). Ca travaille dans l'estomac qui tourne comme une bétonneuse si on veut, en tournant, ça coupe dans l'estomac et ça transperce et ça va briser le coeur".

La fédération de l'Agriculture souligne que plusieurs dizaines de cas par an sont répertoriés: "on a demandé aux membres des différentes organisations de placer ces affiches et donc on espère voir le plus d'affiches possible le long des routes wallonnes", précise Guillaume Van Binst, secrétaire général de la FWA.