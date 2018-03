Une brochure pour mieux informer le consommateur sur la viande et le lait

"Stop aux idées reçues sur la consommation de viande et de lait". C'est le titre d'une brochure destinée à revaloriser un secteur agricole malmené pour l'instant. Elle vient d'être présentée dans une ferme de Braine-le-Comte.

Elaborée en collaboration avec des scientifiques, elle explique, notamment, quelle est la production réelle de gaz à effet de serre d'une vache et son impact sur la consommation d'eau. Mais aussi pourquoi elle est importante dans la biodiversité.

La brochure aborde une dizaine de thématiques et est utile autant que pédagogique

Pour Emmanuel Grosjean, coordinateur du collège des producteurs, l'asbl régionale qui a conçu cette brochure, "L’objectif c’est d’une part de pouvoir un petit peu re-contextualiser toutes les idées reçues qui circulent pour le moment sur la viande et sur le lait, de les re-contextualiser parce qu’on pense qu’il y a aussi beaucoup de lobbies qui font passer toute une série d’informations qui sont extrêmes dans un sens. Donc, l’objectif était de travailler avec des scientifiques pour essayer d’alimenter le débat sur ces questions polémiques avec débat scientifique et du vécu d’agriculteur. En gros, on a pris les questions qui sont le plus souvent posées ou qui circulent sur internet pour vraiment essayer d’amener des informations qui sont le plus simples possibles mais avec une base de consensus scientifique derrière. Et les scientifiques, ce sont parfois des nutritionnistes, des médecins, des agronomes, des environnementalistes et des vétérinaires en fonction des questions qui sont posées."

L'idée de réaliser cette brochure et de la diffuser largement, notamment dans les écoles, remonte à près de deux ans. Mais, évidemment, avec les scandales de Veviba, du Fipronil, et avec les campagnes pour ne plus manger de viande, revaloriser le travail des agriculteurs, via notamment cette brochure, est très important. René Collin, le ministre wallon de l'agriculture, le confirme : "On a vraiment une volonté d’être transparent par rapport aux consommateurs. On veut leur expliquer comment on travaille dans les fermes. On veut les rassurer. Et on veut surtout apporter des réponses à toutes les questions quelles qu’elles soient. L’élevage est essentiel au niveau de l’environnement, on l’a vu au niveau de la captation d’azote. Sans élevage il n’y a pas de prairies. Et sans prairies, il n’y aurait pas une biodiversité comme on l’a. Et on n’aurait pas non plus d’ailleurs une région aussi belle et aussi attractive."

Cette brochure est disponible sur le site internet de l'asbl "Collège des producteurs".