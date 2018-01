Une bande de voleurs de voitures sévissant à l'aéroport de Charleroi a été démantelée

Des voleurs de voitures appréhendés et pratiquement en flagrant délit : c'est le fruit d'une longue enquête menée par la police fédérale à partir des vols récurrents de voitures de la marque Range Rover sur les parkings d'aéroports. Des vols qui servaient à un trafic de portée internationale. L'enquête est rocambolesque mais elle a permis l'arrestation de trois individus.

Et les faits se sont produits ce mardi sur le parking de Charleroi Airport lorsque le propriétaire d'une Range Rover constate la disparition de son véhicule. Il alerte la police, qui depuis des mois, tente de mettre la main sur une bande spécialisée dans de tels faits.

Le reste, c’est Vincent Fiasse, substitut du procureur du Roi, qui l’explique : "Grâce à la géolocalisation de ce véhicule, on a pu retrouver le véhicule et les auteurs. Manifestement ce sont les mêmes auteurs que ceux que l’on recherchait grâce à des enquêtes de téléphonie de grande envergure déjà effectuées par la police judiciaire fédérale."

En 2015, Range Rover avait rappelé près de 65.000 véhicules parce qu'un défaut avait été constaté sur le système de verrouillage des voitures. Une faille qui n’avait pas non plus échappé à ces voleurs spécialisés. La marque a réagi comme l’explique Julien Leone, concessionnaire à Charleroi : "C’est une bonne chose qu’on ait pu les trouver et que les mises à jour qui ont été faites sur le produit permettent d’attraper ce genre de bande organisée. Avec les nouveaux systèmes de géolocalisation, on peut tout tracer via son téléphone et il y a moyen de donner des informations très rapidement."

Les trois individus ont été arrêtés dans la région de Jodoigne. Ils sont inculpés pour association de malfaiteurs et vol, ils risquent des peines de cinq à dix ans d'emprisonnement.