Une balade en train à vapeur au fil du Viroin

Tout l’été Le Soir emmène ses lecteurs découvrir les quatre coins de la Belgique. Ce lundi, Stéphane Vande Velde vous emmène découvrir la botte du Hainaut de manière originale : avec le chemin de fer des 3 vallées. A bord d’un train tiré par une locomotive à vapeur, vous découvrirez la région au fil du Viroin.

Ce lundi, Le Soir vous emmène en balade dans la botte du Hainaut. "Le but c’est de suivre le Chemin de fer des 3 vallées, ce train avec une locomotive à vapeur. Au départ de Mariembourg, on suit le Viroin", détaille Stéphane Vande Velde, journaliste au Soir. La balade vous permet de découvrir plusieurs villages. "L’avantage de ce voyage, c’est que l’on peut s’arrêter, par exemple pour une heure à Treignes et ensuite remonter. On peut découvrir les villages des différents arrêts : Olloy-sur-Viroin, Vierves-sur-Viroin ou Nismes." Le village de Nismes est assez touristique. "Sur les hauteurs on découvre le Fondry des Chiens, une curiosité géologique impressionnante."

La balade en train dure trois heures. "Pour des enfants, cela peut être un peu long faut, il vaut mieux prévoir des activités. Mais ils apprécieront le départ spectaculaire avec beaucoup de vapeur, de fumée, de bruit. Je préconise de sortir à l’un des arrêts pour couper. Cela reste un moyen atypique de découvrir cette région connue pour ses balades et sa nature."

