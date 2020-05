Une artiste montoise envoie des centaines de dessins aux soignants : "Les gens ont besoin d'espoir et de positif"

Ça fait 4 semaines que Johanne Lovera n’a pas rangé ses crayons. Tous les soirs, elle dessine des "Hopes", des petits personnages souriants sur un fond rouge. Ses cartes format "vignettes Panini" sont ensuite envoyées aux soignants. Objectif : leur donner le sourire et un peu d’espoir en ces temps difficiles.

"J’ai commencé par une vingtaine de dessins envoyés à l’unité Covid de l’hôpital Erasme à Bruxelles où travaille un ami médecin, explique l’artiste montoise. Ensuite, on m’a passé une nouvelle commande… J’en ai aussi envoyés dans d’autres hôpitaux à Baudour et Ambroise Paré à Mons. J’ai même reçu une demande d’un pompier français qui souhaitait en avoir pour sa caserne et sa sœur infirmière."